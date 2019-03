© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Sabina Lazio Calcetto sogna le final four dela Coppa Italia nazionale riservata alla squadre di serie C che hanno vinto la fase regionale. Le coresine, dopo aver superato 3-2 (doppietta di Visconti e gol di Salemi) il Soccer Altamura nella gara di ritorno degli ottavi (andata 5-1 per le sabine) affronteranno oggi, mercoledì 6 marzo, alle 17 al PalaSabina le trapanesi del Castellammare per l'andata dei queti (arbitri Scacco di Roma 2 e Teofili di Roma 1), il ritorno è previsto sabato 30 marzo in Sicilia. In palio l’accesso alle final four che si disputeranno il 6 e il 7 aprile in Emilia-Romagna (sede da decidere).«Contro l’Altamura ci aspettavamo una partita difficile e così è stato – racconta coach Valeria Scattone - loro volevano ribaltare il risultato dell’andata. Gli faccio i complimenti per il gioco espresso e per l’impegno messo. Noi non abbiamo fatto una buona partita complici anche le 6 ore di pullman per la trasferta. Nonostante ciò però abbiamo portato a casa la qualificazione che era la cosa più importante. Ora testa al Castellammare, è una delle formazioni più attrezzate, ci faremo trovare pronte».