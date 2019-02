I COMMENTI

RIETI - Seconda vittoria di fila per la Sabina Lazio Calcetto che nella settima giornata di ritorno rifila un secco 4-0 al fanalino di coda Virtus Ostia Village. Un successo che mantiene le sabine in piena zona playoff. Protagonista di giornata Benigni con una doppietta, di Ceci e Sara Visconti le altre due reti. Domenica le biancocelesti saranno impegnate sul campo dell’Altamura per il ritorno del primo turno di Coppa Italia, si riparte dal 5-1 del PalaSabina.«E’ stata una partita che nonostante il 4-0 mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca per il tipo di prestazione – dice coach Valeria Scattone – una sabina un po’ affaticata e meno lucida sotto porta. Abbiamo creato tanto ma non siamo state brave a concretizzarle. Sono molto soddisfatta perché è il nono risultato utile di fila. Vedendola in prospettiva posso solo che essere soddisfatta del cammino che stiamo facendo. Archiviamo subito la pratica ostia, prendendoci i tre punti ma dobbiamo crescere dal punto di vista mentale. Vorrei che le nostre prestazioni siano sempre di livello nonostante l’avversario che affrontiamo, paghiamo un po’ di ingenuità quando affrontiamo le squadre sotto di noi in classifica. Adesso testa a domenica per il ritorno di Coppa Italia ad Altamura, speriamo di superare questo turno».PGS Santa Gemma – Roma Calcio Femminile 1-3Sporting Club Maranola – Atletico San Lorenzo 4-7La Coccinella – Best Villa Aurelia 2-3Divino Amore – Roman 91 2-1Vis Virago – Vetralla 4-2Polisportiva Ostiense –Virtus Fenice 1-6Best Villa Aurelia 52Roma Calcio Femminile 49Sabina Lazio Calcetto, Virtus Fenice 41Vis Virago 39La Coccinella 38PGS Santa Gemma 30Vetralla, Sporting Club Maranola 26Atletico San Lorenzo 24Divino Amore 23Polisportiva Ostiense 19Roman 91, Virtus Ostia Village 4