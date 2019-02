ALTRI RISULTATI, V DI RITORNO

RIETI - Non è scesa in campo la Sabina Lazio Calcetto nel weekend: le sabine avrebbero dovuto giocare in trasferta contro la Virtus Fenice ma per l’indisponibilità della formazione romana la partita è stata al 20 marzo. Nonostante la gara in meno comunque le ragazze di Scattone mantengono la quarta posizione l’ultima utile per i playoff. In tal senso saranno decisive le prossime due sfide, quella in casa contro la capolista Best Villa Aurelia e quella in trasferta contro la seconda forza del girone Roma calcio femminile. Momento cruciale di stagione dunque per la formazione sabina con l’obiettivo fissato dei playoff.Roman 91 – La Coccinella 1-3Virtus Ostia Village – Divino Amore 5-4Polisportiva Ostiense 0-4Best Villa Aurelia – Vis Virago 2-1Roma Calcio Femminile – Sporting Club MaranolaVetralla – Atletico San LorenzoBest Villa aurelia 45Roma Calcio Femminile 43La Coccinella 35Sabina Lazio Calcetto 34Vis Virago 33Virtus Fenice 32PGS Santa Gemma 30Sporting Club Maranola 23Vetralla 22Divino Amore 19Polisportiva Ostiense 16Atletico San Lorenzo 15Virtus Ostia Village, Roman 91 4