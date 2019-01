I COMMENTI

RIETI - La Sabina Lazio Calcetto rallenta nella quarta giornata di ritorno: pareggio in casa (2-2) contro la Polisportiva Ostiense. Le ragazze di Scattone inciampano ancora sulla formazione romana che all’andata fermò le sabine con la prima sconfitta stagionale. Firmano le reti biancocelesti Benigni e Visconti. Le prossime tre partite diranno molto in ottica playoff, a partire da sabato le sabine affronteranno in ordine la Virtus Fenice, Best Villa Aurelia e la Roma Calcio femminile.«E’ stata oggettivamente una brutta partita – dice l'allenatrice Valeria Scattone – la Sabina non l’ha affrontata con la giusta concentrazione. Era fondamentale portare i tre punti a casa visti i prossimi tre impegni di campionato in cui c’è il rischio di perdere qualche punto. In questa parte della stagione ogni partita è fondamentale in chiave playoff che è il traguardo a cui puntiamo. Dobbiamo subito rimetterci al lavoro e cambiare subito approccio alle gare contro avversari che sono sotto di noi in classifica. Pecchiamo di presunzione contro queste squadre. Comunque già siamo concentrati allo scontro diretto contro la Fenice, non sarà una partita facile visto che la giochiamo in casa da loro».Divino Amore – Roma Calcio Femminile 0-4Vis Virago – Virtus Fenice 5-2PGS Santa Gemma – La Coccinella 6-1Vetralla – Roman 91 8-0Atletico San Loreno – Virtus Ostia Village 8-0Sporting Club Maranola – Best Villa Aurelia rinviataRoma Calcio Femminile 43Best Villa Aurelia 42Sabina Lazio Calcetto 34Vis Virago 33La Coccinella, Virtus Fenice 32PGS Santa Gemma 27Sporting Club Maranola 23Vetralla 22Divino Amore 19Polisportiva Ostiense 16Atletico San Lorenzo 15Roman 91 4Virtus Ostia Village 1Roman 91 - La CoccinellaVirtus Ostia Village – Divino AmorePolisportiva Ostiense – PGS Santa GemmaVirtus Fenice – Sabina Lazio CalcettoBest Villa Aurelia – Vis ViragoRoma Calcio Femminile – Sporting Club MaranolaVetralla – Atletico San Lorenzo