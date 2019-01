I COMMENTI

RIETI - Vince e vola in terza posizione la Sabina Lazio Calcetto: sotto la pioggia e la grandine le sabine s’impongono per 2-1 sul campo della Coccinella superandola in classifica. Tre punti che valgono doppio visto che sono venuti da uno scontro diretto. La biancocelesti nonostante essere andate sotto nel punteggio sono riuscite a ribaltare il match grazie alle reti di Garzia e Salemi.«La partita è stata un pochino sofferta - esordisce la giocatrice Luna Savagnanone - nella prima parte di gara non riuscivamo a concretizzare le palle recuperate e c’era un po' di nervosismo, dettato dalla voglia di mettere subito in discesa la sfida. Trattandosi di uno scontro diretto ovviamente i tre punti erano fondamentali per la classifica, per conquistare il terzo posto. Sicuramente il campo e le condizioni climatiche non erano buone, ma la voglia di vincere era tanta e, passaggio dopo passaggio, siamo riuscite ad imporci e a portare a casa l’intera posta. Forse il risultato ci va un pochino stretto, non siamo riuscite a capitalizzare molte occasioni da gol create. La vittoria è sicuramente meritata».Roman 91 – PGS Santa Gemma 0-1Best Villa Aurelia – Divino Amore 5-4Virtus Fenice – Sporting Club Maranola 5-1Polisportiva Ostiense – Vis Virago 2-7Roma Calcio Femminile – Atletico San Lorenzo 4-5Virtus Ostia Village- Vetralla 3-4Best Villa Aurelia 42Roma Calcio femminile 40Sabina Lazio Calcetto 33La Coccinella, Virtus Fenice 32Vis Virago 30PGS Santa Gemma 24Sporting Club Maranola 23Divino Amore, Vetralla 19Polisportiva Ostiense 15Atletico San Lorenzo 12Roman 91 4Virtus Ostia Village 1Sporting Club Maranola – Best Villa AureliaSabina Lazio Calcetto – Polisportiva OstienseDivino amore - Roma Calcio FemminileVis Virago – Virtus FenicePGS Santa Gemma – La coccinellaVetralla – Roman 91Atletico San Lorenzo – Virtus Ostia Village