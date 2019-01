I COMMENTI

ALTRI RISULTATI, II DI RITORNO

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Vince sull’onda dell’entusiasmo della vittoria di Coppa Italia di serie C la Sabina Lazio Calcetto che si è imposta con un bel 3-0 contro il PGS Santa Gemma nella seconda giornata di ritorno. Di Ceci, Garzia e Visconti le reti che hanno regalato i tre punti alle biancocelesti. E’ la seconda vittoria di fila in campionato. Un successo fondamentale in chiave classifica: con questa vittoria le ragazze allenate da Valeria Scattone agganciano la zona playoff, in tal senso sarà decisivo il prossimo match contro la Coccinella che occupa la terza posizione e che precede le sabine di due lunghezze. Nonostante i tre punti acquisiti il quintetto della Scattone non ha offerto la miglior prestazione. Probabilmente le fatiche fisiche e mentali di Coppa si sono fatte sentire.«Abbiamo incontrato una formazione che ormai conosciamo da qualche anno – annalizza il coach Valeria Scattone – è stata una partita in cui abbiamo portato a casa i tre punti nonostante la bruttissima prestazione. Mi sento comunque di giustificare le ragazze dati gli impegni molto ravvicinati che hanno inciso dal punto di vista della stanchezza, stiamo ancora pagando le final four. Sabato prossimo abbiamo uno scontro diretto molto importante contro la Coccinella in cui non accetterò una brutta prestazione. Dobbiamo portare avanti il nostro obiettivo, ovvero quello di entrare nelle prime quattro per le final four. Sabato è vietato sbagliare».Vis Virago – La Coccinella 3-3Sporting Club Maranola – Polisportiva Ostiense 5-3Virtus Ostia Village – Roman 91 2-2Vetralla – Roma Calcio Femminile 0-2Divino Amore – Virtus Fenice 0-0Atletico San Lorenzo – Best Villa Aurelia 0-5Roma Calcio Femminile 40Best Villa Aurelia 39La Coccinella 32Sabina Lazio Calcetto 30Virtus Fenice 29Vis Virago 27Sporting Club Maranola 23PGS Santa Gemma 21Divino amore 19Vetralla 16Polisportiva Ostiense 15Atletico San Lorenzo 9Roman 91 4Virtus Ostia VillageRoman 91 – PGS Santa GemmaLa Coccinella – Sabina Lazio CalcettoBest Villa Aurelia – Divino AmoreVirtus Fenice – Sporting Club MaranolaVirtus Ostia Village – VetrallaPolisportiva Ostiense – Vis ViragoRoma Calcio Femminile – Atletico San Lorenzo