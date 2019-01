© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È trionfo Sabina Lazio Calcetto: la formazione di Valeria Scattone vince per la prima volta la Coppa Italia di serie C femminile contro la Best Villa Aurelia. Un successo arrivato al termine di gara vinta per 1-0 grazie alla rete messa a segno su calcio di rigore dalla Visconti al 22’ della prima frazione.Protagonista ancora una volta il portiere delle biancocelesti Sara Giustiniani che in chiusura di primo tempo sventa un tiro libero della formazione romana. È stata una una partita dura e combattuta in cui le ragazze di Scattone hanno dimostrato grande capacità tattica e una grande coesione.Questo successo potrebbe essere il punto di svolta di una stagione che nella prima parte è stata non all’altezza ma che nella seconda può riservare tante soddisfazioni per il team reatino. «Ho vinto tanto a livello nazionale ma la Coppa Italia di C mi mancava - ha dichiarato al termine della partita il portiere Sara Giustiniani ai microfoni di calcio a 5 live - Sono felice di aver vinto questo trofeo insieme a questo gruppo».