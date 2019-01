© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto pronto in casa Sabina Lazio Calcetto in vista della Final four di Coppa di Serie C che si disputeranno tra domani e dopodomani al Palavinium di Pomezia. Insieme alla formazione sabina, che partecipa per le prima volta a questa manifestazione, ci saranno La Coccinella, il Villa Aurelia e la Vis Virago. Proprio contro il Virago (domani alle 12) dovranno vedersela le ragazze di Scattone nella seconda semifinale di giornata. L’altra semifinale sarà tra La Coccinella e il Villa Aurelia (domani ore 10.30). La finalissima è fissata per domenica alle 15.30.Il team biancoceleste per arrivare a questa final four ha dovuto superare il Roman 91 e la Virtus Fenice. L’unico precedente in campionato tra Sabina Lazio Calcetto e Vis Virago, giocato lo scorso 15 dicembre, è terminato sul 4-4, col Virago che precede le sabine in classifica di due lunghezze. C’è grande attesa dunque, per le ragazze di coach Scattone che hanno disputato un girone di andata non all’altezza delle aspettative ma che vogliono sfruttare la Coppa Italia per togliersi la prima soddisfazione stagionale quindi rilanciarsi nel girone di ritorno.«È la prima final four per la Sabina Lazio Calcetto – dice coach Valeria Scattone - affronteremo una squadra che abbiamo giá affrontato nell’ultima giornata di andata in campionato, partita che è finita 4 a 4. La Vis Virago è una formazione di giocatrici esperte e molto abili tecnicamente servirà una Sabina perfetta per raggiungere la finale, obiettivo che proveremo ovviamente a raggiungere con tutte le nostre forze».