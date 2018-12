I COMMENTI

RIETI - Buona la prima di ritorno per la Sabina Lazio Calcetto che passeggia contro la Roman 91. 9-0 è il risultato finale al termine di una partita dominata dalle ragazze di Scattone. Le triplette di Arosio e Visconti, la doppietta di Salemi e la rete di Ricci regalano il successo alla biancocelesti che si accingono a giocare le final four di Coppa Lazio.«Sabato scorso contro la Roman è ufficialmente iniziato il girone di ritorno – dice coach Valeria Scattone - alle ragazze ho chiesto di migliorarci, oramai conosciamo tutte le nostre avversarie a parte il Divino Amore che incontreremo dopo le final four, e questo deve essere un punto di partenza per non ripetere gli eventuali errori fatti nelle partite di andata. Con la Roman non è stata una buona partita, molto disordinata e poco intensa ma abbiamo comunque portato a casa i 3 punti senza subire gol. Ora ci mettiamo al lavoro per preparare al meglio queste final four».La Coccinella – Sporting Club Maranola 2-0Virtus Fenice – Atletico San Lorenzo 5-4Polisportiva Ostiense – Divino Amore 1-2PGS Santa Gemma – Vis Virago 4-2Roma Calcio Femminile – Virtus Ostia Village 4-0Best Villa Aurelia –Vetralla rinviataRoma Calcio femminile 37Best Villa Aurelia 33La Coccinella 31Virtus Fenice 28Vis Virago 26Sabina Lazio Calcetto 24PGS Santa Gemma 21Divino Amore 18Sporting Club Maranola 17Vetralla 16Polisportiva Ostiense 15Atletico San Lorenzo 9Roman 91 3Virtus Ostia Village 0