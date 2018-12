I COMMENTI

RIETI - Dopo il pareggio in casa del Maranola per 2-2 (doppietta Visconti) torna a fare bottino pieno la Sabina Lazio Calcetto nel recupero casalingo della nona giornata contro il Vetralla. La ragazze di Scattone s’impongono col risultato di 6-3 grazie alla doppietta di Visconti ed alle reti di Ceci, Arosio, Di Felice e Cribari. Tre punti importanti che portano le sabine a 2 punti dalla zona playoff. Sabato altra sfida casalinga, al Pala Sabina arriva il Virago seconda in classifica.«Era fondamentale sia a livello emotivo che di classifica vincere la partita contro il Vetralla e la sabina si è fatta trovare pronta - sottolinea coach Valeria Scattone - Dopo una sfortunata autorete che ci ha fatto andare in svantaggio la squadra ha reagito molto bene ed ha avuto fino alla fine la partita in mano a parte un lieve calo ad inizio secondo tempo. Ormai è qualche partita che la sabina mi piace molto dal punto di vista caratteriale si vede la voglia finalmente di dimostrare. Ora testa al match con la Vis Virago squadra molto attrezzata non a caso seconda in classifica».Best Villa Aurelia, Roma Calcio Femminile 30Vis Virago 25La Coccinella 22Virtus Fenice 21Sabina Lazio Calcetto 20PGS Santa Gemma 18Vetralla 16Polisportiva Ostiense 15Sporting Club Maranola 14Divino amore 12Atletico San Lorenzo 6Roman 91Virtus Ostia Village 0PGS Santa Gemma – Sporting Club MaranolaRoman 91 – Roma Calcio FemminileLa Coccinella – Divino AmorePolisportiva Ostiense – Atletico San LorenzoSabina Lazio Calcetto – Vis ViragoBest Villa Aurelia – Virtus Ostia VillageVirtus Fenice – Vetralla