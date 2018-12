I COMMENTI

RISULTATI, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, IX GIORNATA

RIETI - La Sabina Lazio Calcetto vola alle final four di Coppa Lazio di C. Nonostante la sconfitta per 2-1 sul campo della Virtus Fenice le biancocelesti passano il turno in virtù del 3-0 dell’andata. Le ragazze di coach Scattone portano a casa il primo obiettivo stagionale, sabato si torna in campo con la nona giornata. Dopo il rinvio dell’ultimo turno a causa dell’indisponibilità del campo (si giocherà martedì 8 gennaio), le sabine saranno ospiti sul campo dello Sporting Club Maranola.«E’ stata una partita un po' timida da parte della nostra - dice coach Valeria Scattone sulla partita di Coppa - la squadra di casa ha provato in tutti i modi a ribaltare il 3 a 0 dell’andata ma siamo state brave a tenere botta. Forse inconsapevolmente ci siamo più preoccupate di difendere il risultato che giocare realmente la partita per vincerla. Sicuramente le ragazze hanno sentito un po’ troppo la grande responsabilità di entrare nella storia. La Sabina Lazio calcetto, premiata come squadra più longeva della serie C, per la prima volta accede alle Final four di Coppa ed è un traguardo che questa società e queste ragazze meritano al 100%».PGS Santa Gemma – Atletico San Lorenzo 5-4La Coccinella – Vetralla 4-3Vis Virago Sporting - Club MaranolaBest Villa Aurelia – Roman 91 6-0Polisportiva Ostiense – Virtus Ostia Village rinviataVirtus Fenice – Roma Calcio Femminile rinviataSabina Lazio Calcetto – Divino Amore rinviataBest Villa Aurelia 30Roma Calcio Femminile 24La Coccinella 22Vis Virago 19PGS Santa Gemma 18Sabina Lazio Calcetto 16Virtu Fenice 15Vetralla, Sporting Club Maranola 13Divino Amore, Polisportiva Ostiense 12Atletico San Lorenzo 6Roman 91 3Virtus Ostia Village 0Sporting Club Maranola – Sabina Lazio CalcettoVirtus Ostia Village – Virtus FeniceVis Virago – Roman 91Roma Calcio Femminile – Best Villa AureliaVetralla – Polisportiva OstienseAtletico San Lorenzo – La CoccinellaDivino Amore – PGS Santa Gemma