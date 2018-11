RISULTATI, X GIORNATA

LA CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Riprende il passo la Sabina Lazio calcetto che nella decima giornata batte in trasferta l’Atletico San Lorenzo trovando la seconda vittoria di fila in campionato. Sul finale le ragazze di Scattone trovano la rete del 3-2 portando a casa tre punti fondamentali dopo una partita complicata che riporta il team di patron Martini in zona playof. Per le biancocelesti a segno Di Felice, Arosio e Giorgia Garzia.«E’ stata una brutta partita – racconta coach Valeria Scattone - Le ragazze hanno fatto fatica a giocare ordinate e la paura di perdere una partita che andava vinta per forza ha fatto il resto. La Sabina ancora deve trovare un’identità ma ci stiamo lavorando e credo che possiamo ancora dire la nostra in questo stranissimo campionato».Sabato prossimo si torna al PalaSabina in cui le sabine se la vedranno col Divino Amore.Roman 91 – Sporting Club Maranola 2-6Divino Amore – Vis Virago 2-3Best Villa Aurelia – Virtus Fenice 5-0Virtus Ostia Village – La Coccinella 0-8Roma Calcio Femminile – Polisportiva Ostiense 5-0Vetralla – PGS Santa Gemma 2-3Atletico San Lorenzo – Sabina Lazio Calcetto 2-3Best Villa Aurelia 27Roma Calcio femminile 24La Coccinella 19Sabina Lazio Calcetto, Vis Virago 16Virtus Fenice 15Vetralla, Sporting Club Maranola 13Divino Amore, PGS Santa Gema, Polisportiva Ostiense 12Atletico San Lorenzo 6Roman 91 3Virtus Ostia Village 0La Coccinella – VetrallaPolisportiva Ostiense – Virtus Ostia VillageSabina Lazio Calcetto – Divino AmoreBest Villa Aurelia – Roman 91Virtus Fenice – Roma Calcio FemminileVis Virago – Sporting Club Maranola