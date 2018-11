PROGRAMMA GARE, X GIORNATA (Sabato 24 novembre)

CLASSIFICA

RIETI - E’ stato un martedì di Coppa per la Sabina Lazio Calcetto che mette un piede e mezzo alle Final Four: le ragazze di Scattone al Pala Sabina s’impongono 3-0 sulla Virtus Fenice. Firmano il successo biancoceleste capitan Di Felice, Arosio e Salemi. Una vittoria che dà nuova linfa in vista del match di campionato di sabato prossimo in trasferta contro l’Atletico San Lorenzo.E’ soddisfatta coach Scattone al termine della partita: «Primo tempo sicuramente sotto tono, le ragazze sicuramente hanno accusato l’emozione di una partita così importante. Nel secondo tempo l’emozione l’abbiamo per fortuna lasciata negli spogliatoi e ho visto la vera sabina, più consapevole dei propri mezzi. Non dimentichiamo peró che è questo è solo il primo tempo, in casa loro sarà comunque una partita difficilissima».Atletico San Lorenzo – Sabina Lazio CalcettoDivino Amore – Vis ViragoRoma Calcio Femminile – Polisportiva OstienseRoman 91 – Sporting Club MaranolaVilla Aurelia – Virtus FeniceVirtus Ostia – La CoccinellaVetralla – PGS Santa GemmaBest Villa Aurelia 24Roma Calcio Femminile 21La Coccinella 16Virtus Fenice 15Sabina Lazio Calcetto, Vis Virago, Vetralla 13Divino Amore, Ostiense 12Sporting Club Maranola 10PGS Santa Gemma 9Atletico San Lorenzo 6Roma 91 3Virtus Ostia Village 0