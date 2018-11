ALTRI RISULTATI, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nell’ottava giornata di Serie C torna alla vittoria la Sabina Lazio Calcetto che s’impone 5-1 sul campo del fanalino di coda Virtus Ostia Village. Per la biancocelesti a segno Salemi con una doppietta, Cribari, Ceci e Sgroi. Con questa vittoria le sabine si riportano in quinta posizione a due punti dalla zona playoff. Ieri sera le ragazze di Scattone sarebbero dovute scendere in campo per il match di Coppa contro la Virtus Fenice ma per lo sciopero indetto dall’Aia, che ha sospeso tutte le designazioni arbitrali del regionale fino a domenica 18, la gara sarà rinviata a data da destinarsi. Così come non si disputerà la partita di sabato, in casa contro il Vetralla.Roman 91 – Divino Amore 2-7Best Villa Aurelia – La Coccinella 1-2Virtus Fenice – Polisportiva 5-1Roma Calcio Femminile – PGS Santa Gemma 3-1Vetralla - Vis Virago 2-2Atletico San Lorenzo – Sporting Club MaranolaBest Villa Aurelia e Roma Calcio Femminile 21La Coccinella 16Virtus Fenice 15Sabina Lazio Calcetto, Vis Virago e Vetralla 13Divino Amore e Polisportiva Ostiense 12Sporting Club Maranola 10PGS Santa Gemma 9Atletico San Lorenzo 6Roman 91 3Virtus Ostia Village 0