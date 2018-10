ALTRI RISULTATI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Tre giorni intensi per la Sabina Lazio calcetto divisa tra campionato e Coppa Lazio. Le ragazze di Scattone sono scese in campo ieri sera per il ritorno di Cappa Lazio contro il Roman 91: gara a senza unico in cui le biancocelesti si sono guadagnate la qualificazione al turno successivo con un netto 8-1. Le doppiette di Garzia e Visconti oltre alle reti di Arosio, Di Felice, Foti e Benigni hanno regalato un successo fondamentale che oltre a garantire il prosieguo del cammino in Coppa ha ridato il morale dopo il brusco stop in campionato con la sconfitta per 3-0 sul del Best Villa Aurelia.Sabato scese in campo con un po’ troppa ansia e di conseguenza non siamo riuscite ad esprimere al meglio le nostre capacità. I tre gol delle avversarie sono venuti per tre errori da parte nostra e questo mi fa ancora più rabbia - commenta il capitano della Sabina Lazio Calcetto Cristina Di Felice - Nella partita di Coppa invece eravamo molto più tranquille. Avevamo il risultato dell’andata che comunque in un modo o nell’altro ci tranquillizzava non per questo non abbiamo dato il massimo riuscendo così a conquistare il passaggio al turno successivo”.Roman 91 - Atletico San Lorenzo 0-3Polisportiva Ostiense – La Coccinella 1-6Virtus Fenice - PGS Santa Gemma 2-3Virtus Ostia Village – Sporting Club Maranola 1-4Roma Calcio Femminile – Vis Virago 7-3Vetralla – Divino Amore 2-1Best Villa Aurelia 18Roma Calcio Femminile 15La coccinella, Vetralla 12Virtus Fenice 11Sabina Lazio Calcetto 10Vis Virago, PGS Santa Gemma, Polisportiva Ostiense 9Divino Amore, Atletico San Lorenzo 6Sporting Club Maranola 4Roman 91 3Virtus Ostia Village 0