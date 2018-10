ALTRI RISULTATI, V GIORNATA

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Non ha deluso le aspettative la sfida di vertice tra la Sabina Lazio Calcetto e la Virtus Fenice: E' finita 3-3. Sfida al cardiopalma con ribaltamenti di fronte fino al termine della gara con le biancocelesti raggiunte sulla sirena dopo aver trovato la rete del 3-2 a un minuto dalla fine. A Segno per le sabine Benigni, Di Felice e Visconti. Un pareggio che allontana le ragazze di Scattone dalla vetta, ora distante cinque lunghezze, nelle prossimo turno saranno ospitI del Best Villa Aurelia.«Tolta la beffa all’ultimo secondo ho visto tutte le mie travolte dalla voglia di fare il massimo – racconta il capitano della Sabina Lazio Calcetto Cristina Di Felice - Abbiamo finalizzato poco per tutte le azioni da gol che abbiamo creato e questo ci ha portato a pareggiare la partita. Ora testa a sabato dove incontriamo il Villa Aurelia».P.G.S Santa Gemma – Polisportiva Ostiense 2-0La Coccinella – Roman 91 11-2Sporting Club Maranola – Roma Calcio Femminile 1-5Vis Virago – Best Villa Aurelia 0-1Divino Amore – Virtus Ostia Village 4-0Atletico San Lorenzo – Vetralla 2-5Best Villa Aurelia 15Roma Calcio Femminile 12Virtus Fenice 11Sabina Lazio Calcetto 10Vis Virago, La Coccinella, Vetralla, Polisportiva Ostiense 9Divino Amore, P.G.S. Santa Gemma 6Atletico San Lorenzo, Roman 91 3Sporting Club Maranola 1Virtus Ostia VIllageRoman 91 – Atletico San LorenzoPolisportiva – La CoccinellaBest Villa Aurelia – Sabina Lazio CalcettoVirtus Fenice – P.G.S. Santa GemmaVirtus Ostia Village – Sporting Club MaranolaRoma Calcio Femminile – Vis ViragoVetralla – Divino Amore