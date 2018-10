ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA

RIETI - Settimana intensa per la Sabina Lazio Calcetto impegnata sia in campionato che in Coppa Lazio. Ieri sera le ragazze Scattone sono scese in campo per l’andata del primo turno di Coppa Lazio: contro il Roman 91 hanno archiviato la pratica con un netto 6-0 che ipoteca il passaggio del turno anche in vista del ritorno casalingo. Firmano il successo biancoceleste Garzia, Visconti, Bartoccetti, Visconti, Di Felice e Arosio. Pronto riscatto dunque per il quintetto sabino dopo la sconfitta per 3-2 sul campo de Polisportiva Ostiense nella quarta giornata di campionato (per le biancocelesti a segno Salemi, oltre ad un autogol). Di Felice e compagne hanno mostrato un passo indietro rispetto alle uscite precedenti perdendo la vetta della classifica. Sabato si torna in campo, al PalaSabina arriva la Virtus Fenice seconda forza del campionato, sarà un match fondamentale per dare un segnale al girone. «Buona partita sotto tutti i punti di vista – dice il capitano Cristina Di Felice sulla partita di Coppa - Abbiamo giocato da squadra e si è visto. La partita è finita 0-6 e sicuramente è un buon risultato in vista del ritorno previsto in casa».Roman 91 – Vetralla 1-9Best Villa Aurelia – Sporting Club Maranola 3-1Virtus Fenice – Vis Virago 4-3Virtus Ostia – Atletico San Lorenzo 0-3Roma Calcio Femminile – Divino amore 1-2La Coccinella – P.G.S. Santa Genna 5-2Best Villa Aurelia 12Virtus Fenice 10Sabina Lazioa Calcetto, Roma Calcio Femminile, Vis Virago, Polisportiva Ostiense 9Vetralla, La Coccinella 6P. G. S. Santa Gemma, Divino amore, Atletico San Lorenzo, Roman 91 3Sporting Club Maranola 1Virtus Ostia Village 0P. G. S Santa Gemma – Polisportiva OstienseLa Coccinella – Roman 91Sporting Club Maranola – Roma Calcio FemminileDivino Amore – Virtus Ostia VillageSabina Lazio Calcetto – Virtus FeniceVis Virago – Best Villa AureliaAtletico San Lorenzo - Vetralla