RISULTATI, III GIORNATA

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Continua la striscia di vittorie per Sabina Lazio calcetto che nella terza giornata di serie C s’impone per 5-0 contro la Coccinella davanti ai propri tifosi. Mattatrice di giornata Visconti con 4 reti, in gol anche Di Felice.Nonostante i tre punti e il primo posto a punteggio pieno sono giorni pieni di tristezza per la formazione sabina a causa della scomparsa della madre del presidente Federico Martini a cui le ragazze di mister Scattone vogliono dedicare la vittoria attraverso la voce del capitano Cristina Di Felice: «Sabato è stata per tutta la famiglia della Sabina una giornata molto triste è difficile. È venuta a mancare la mamma del nostro presidente. Nonostante tutto siamo scese in campo l’una accanto all’altra per dare almeno un piccolo momento di gioia a Federico. Il primo tempo non è stato facile, pioveva molto, la palla andava dove voleva. Abbiamo commesso errori stupidi concedendo alle avversarie troppe occasioni, per fortuna non finalizzate. Il secondo tempo è stato in discesa, una scatenata Visconti aiutata da ognuna di noi ha dato il meglio di sé e siamo così riuscite a portare a casa l’obiettivo, ovvero i tre punti».Sporting club Maranola-Virtus Fenice 1-1Divino Amore - Villa Aurelia 2-6Sabina Lazio Calcetto - La Coccinella 5-0Vis Virago - Polisportiva Ostiense 6-1P.G.S Santa Gemma - Roman 91 4-3Vetralla - Virtus Ostia Village 2-0Atletico San Lorenzo - Roma calcio femminile 1-2Villa Aurelia, Sabina Lazio calcetto, Roma calcio femminile, Vis Virago 9Virtus Fenice 7Polisportiva Ostiense 6Roman 91, P.G.S. Santa Gemma, La Coccinella, Vetralla 3Sporting Club Maranola 1Divino Amore, Atletico San Lorenzo , Virtus Ostia Village 0P.G.S Santa Gemma - Polisportiva OstienseLa Coccinella - Roman 91Sporting Club Maranola - Roma Calcio FemminileDivino Amore - Virtus Ostia VillageSabina Lazio calcetto - Virtus FeniceVis Virago - Villa AureliaAtletico San Lorenzo - Vetralla