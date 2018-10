© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Non si ferma la Sabina Lazio calcetto che espugna il campo del Ponte Santa Gemma imponendosi con un netto 4-1. Seconda vittoria di fila per le ragazze di Scattone. Regalano i tre punti alle biancocelesti Salemi, Garzia e Di Felice con una doppietta. Una gara affrontata con grande maturità dalle ragazze sabine che hanno messo da subito il match nei giusti binari, gestendolo dall'inizio alla fine senza difficoltà mostrando progressi soprattutto sotto il punto di vista del ritmo e quindi del gioco espresso. Una vittoria che lascia al comando della classifica le biancocelesti.Tra le protagoniste di giornata il capitano Cristina Di Felice autrice di una doppietta: «Avendo preparato la partita nei minimi dettagli non abbiamo avuto grandi difficoltà - dichiara la Di Felice - abbiamo imposto il nostro gioco con un ritmo abbastanza alto e visto il risultato finale ci ha ripagato alla grande! Abbiamo giocato da squadra e non da singole e questo ci ha aiutato sia nell’attaccare che nel difendere. La doppietta? Personalmente sono molto soddisfatta oltre che per i gol, per la voglia che abbiamo tutti di fare bene».Sabato prossimo si torna in casa, al Pala Sabina arriva La Coccinella.