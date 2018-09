© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Esordio senza problemi per la Sabina Lazio Calcetto nel campionato di Serie C. Le biancocelesti si sono imposte in trasferta contro la neopromossa Roman 91 con un netto 6-0. Sei gol e sei marcatrici diverse: Salemi, Arosio, Cribari, Ceci, Ricci e Di Felice. Con questa prestazione le ragazze di Scattone hanno voluto mandare un messaggio al campionato dimostrando grande qualità e coesione di squadra. C’è ancora da lavorare, ma la strada è quella giusta.Tra le protagoniste di giornata la giovanissima Jennipher Arosio, autrice di un gol e di un assist. Attraverso la pagina facebook della squadra ha dichiarato: «Siamo un gruppo nuovo, che si è appena formato - spiega la Arosio - ci sono giocatrici arrivate quest’anno, me compresa, considerando che sono rientrata alla base dopo tre anni di prestito. Non è facile esprimere subito un bel gioco, però credo che la prestazione sia stata positiva. Ovviamente miglioreremo sempre di più, compattando la squadra e cercando di ottenere ottimi risultati sul campo».