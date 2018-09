di Silvio Ippoliti

RIETI - Positivo il weekend di ritiro a Monte S. Giovanni in Sabina per le ragazze della Sabina Lazio Calcetto che sabato 22 settembre iniziano la loro stagione ufficiale ospitando nel palazzetto di Passo Corese il Roman 21: calcio d'inizio alle 18. C’è grande attesa in casa biancoceleste per questa prima di campionato, sarà importante partire bene per lanciare subito un segnale al campionato, le sabine vogliono essere protagoniste sin dall’inizio.



«Il ritiro è andato benissimo - sottolinea il capitano della Sabina Lazio Calcetto Cristina Di Felice - è stato davvero tutto perfetto o quasi visto che la Brc Balduina ci ha avvisato un giorno prima che non sarebbe riuscita a venire ad un’amichevole fissata più di un mese prima e questa poca serietà da parte di una società solida quale è non me l’aspettavo. Per fortuna la nostra società non è stata con le mani in mano e ha trovato un’amichevole con una squadra di ragazzi del luogo che ad essere sincera è stata molto divertente. Ora testa alla prima di campionato. Non abbiamo scuse».

