di Silvio Ippoliti

RIETI - E' stato pubblicato nella consueta festa dei calendari al Green house di Santa Maria delle Mole il calendario della Serie C femminile (girone unico). C'era grande fermento in casa Sabina Lazio Calcetto nello scoprire le prime avversarie. L'esordio il 22 settembre sarà davanti ai propri tifosi: al PalaSabina di Passo Corese arriva il Roman 91 mentre la prima esterna sarà contro il Ponte Santa Gemma. L'ultima giornata è fissata il 23 marzo quando le ragazze sabine se la vedranno con lo Sporting Club Maranola.



Commenta il girone il capitano Cristina Di Felice: «Oltre a squadre di livello che già conosciamo ci sono molte neo promesse che non sono da sottovalutare, partiamo in casa e questo sicuramente ci aiuterà ad approcciare nel modo giusto».



IL CALENDARIO



1^ giornata Sabina Lazio Calcetto - Roman 91 (andata 22/09 – ritorno 22/12)



2^ giornata Ponte Santa Gemma – Sabina Lazio Calcetto (29/09 – 12/01)



3^ giornata Sabina Lazio Calcetto – La Coccinella (06/10 – 19/01)



4^ giornata Ostiense - Sabina Lazio Calcetto (13/01 – 26/01)



5^ giornata Sabina Lazio Calcetto – Virtus Fenice ( 20/10 – 02/02)



6^ giornata Villa Aurelia - Sabina Lazio Calcetto (27/10 – 09/02)



7^ giornata Sabina Lazio Calcetto – Roma Calcio femminile (03/11 – 16/02)



8^ giornata Virtus Ostia - Sabina Lazio Calcetto (10/11 – 23/02)



9^ giornata Sabina Lazio Calcetto - Vetralla (17/11 – 02/03)



10^ giornata San Lorenzo - Sabina Lazio Calcetto (24/11 – 09/03)



11^ giornata Sabina Lazio Calcetto – Divino Amore (01/12 – 16/03)



12^ giornata Sporting Club Maranola – Sabina Lazio Calcetto (08/12 – 23/03)

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA