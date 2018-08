di Silvio Ippoliti

RIETI - E’ iniziata lunedì la stagione 2018/19 della Sabina Lazio Calcetto. Le ragazze di mister Scattone si sono ritrovate per lo start della preparazione presso il circolo sportivo Green Park di Passo Corese, da oggi le ragazze agli ordini del nuovo preparatore atletico Yuri Mancini si sposteranno al Palasabina.



Dopo il terzo posto della scorsa stagione nel girone unico di serie C, la società sabina ha deciso di confermare in blocco la rosa, puntellandola con giocatrici importanti, dando un segnale netto al campionato. «Ambizione confermata dall’importante campagna acquisti, che ha portato in dote Giustiniani, Salemi, Ceci e Ricci, un poker d’assi che va a completare un roster di tutto rispetto», come riportato su una nota della pagina Facebook della società.



«Vogliamo essere protagoniste - dice il capitano Cristina Di Felice - dopo il terzo posto dello scorso anno l’obiettivo è solo uno, vogliamo lavorare in questo senso. Partiamo da un gruppo solido al quale sono state aggiunte giocatrici importanti. La nostra coesione è la nostra forza, non è facile in una realtà come la nostra ma con l’impegno di tutti stiamo costruendo qualcosa di importante».



Adesso c’è attesa per scoprire il calendario che sarà diramato il 3 settembre, la prima giornata è fissata per il 22.



