RIETI - Il Real tra i suoi tifosi ed i bambini. Una bella serata quella trascorsa da giocatori e staff della prima squadra in piazza Cesare Battisti. Un piccolo stand per informazioni e sottoscrivere abbonamenti, più un grande campo gonfiabile dove tantissimi bambini si sono divertiti insieme ai giocatori della prima squadra. Tutti presenti, compreso il tecnico Massimiliano Mannino e le cariche societarie, tra cui anche il presidente Giorgio Pietropaoli. Sorrisi e foto per tutti, oltre che tanto divertimento. Una serata estiva con tanti sorrisi e l'obiettivo, raggiuto, di trascorrere tempo insieme ai tifosi e, perché no, attirare nuovi curiosi.

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:51



