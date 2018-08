di Mattia Esposito

RIETI - Una giornata interamente dedicata ai tifosi, quella voluta e pensata ieri dal Real Rieti, che dopo la presentazione delle maglie si è chiusa con la cena offerta dalla società a tutti i tifosi.



Nonostante il meteo non esattamente clemente, tante persone si sono ritrovate all’esterno del PalaMalfatti per salutare i reduci della scorsa stagione ed accogliere i nuovi. Tutti presenti ovviamente, staff tecnico incluso, con i tifosi che hanno chiacchierato a lungo anche con mister Mannino.



Tangibile il grande entusiasmo dei tifosi, che hanno seguito in massa anche la seduta di allenamento che ha preceduto la cena. Il Real Rieti lavora a ritmi serrati, con Mannino che cerca di iniziare a trasmettere le sue idee di gioco alla squadra, tra sedute video e tecnico/tattiche sul campo.



Soddisfatto anche il patron Roberto Pietropaoli: «Per noi i tifosi sono importanti. Faccio un appello a tutti di venirsi ad abbonare, ci piacerebbe che il palazzetto fosse sempre pieno, anche perché credo che questi giocatori e questa squadra lo meritino».



In attesa di capire se il Real farà il suo sul campo, almeno fuori si respira l’aria giusta, con queste iniziative che cementano il rapporto con quei tifosi che, giorno dopo giorno, si fanno sempre più numerosi.

