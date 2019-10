I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE

UNDER 19

SS Lazio - Real Rieti 4-4

2 Tirana, 2 De Sa Almeida

UNDER 17 REGIONALE

Balduina Sporting Club - Real Rieti 7-5

2 Renzi, Fiungo, Seferi, Boria.

RIETI - Tra i protagonisti del pareggio ottenuto al PalaGems contro la Lazio per 4-4 c'è Istrael De Sa Almeida, reatino di nascita ma di origini brasiliane. Ala pivot classe 2000, De Sa Almeida parla proprio del match contro i biancocelesti, nel quale è andato a segno con una doppietta: «Sono contento per la doppietta realizzata, ma ancor di più per il risultato conquistato su un campo cosi difficile. Partita combattuta fino alla fine, ci siamo trovati avanti anche 3-0, ma nella ripresa non siamo entrati con la stessa mentalità, finendo addirittura sotto, poi nel finale abbiamo trovato il pareggio. Sono comunque soddisfatto della prestazione personale e di squadra».In questo inizio di stagione la formazione under 19 nazionale ha conquistato una vittoria all'esordio, poi una sconfitta e, infine, il pareggio esterno contro la Lazio di domenica scorsa: «L'inizio di stagione è stato buono, anche se sicuramente potevamo fare qualcosa in più - continua Israel - tutti siamo piacevolmente sorpresi di come ce la stiamo giocando alla pari con squadre che hanno più esperienza di noi. Abbiamo tante cose da migliorare, ma ci stiamo lavorando allenamento dopo allenamento, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni».E' proprio questo uno degli obiettivi stagionali: «Possiamo crescere individualmente e come squadra, perché se riusciremo a fare questo arriveranno anche i risultati. Niente è lasciato al caso a questi livelli, soprattuto in un campionato under 19 nazionale».Come tanti altri ragazzi, anche De Sa Almeida ha conosciuto tardi il futsal, un piccolo rimpianto che comunque non gli ha impedito di crearsi degli idoli: «A Ricardinho ho visto fare cose che non pensavo fossero possibili, quindi chiaro che lui sia un riferimento. Per quanto riguarda il Real, ho avuto occasione di allenarmi qualche volta con la prima squadra. Sono rimasto impressionato da Javi Roni (classe 2001, ndr), è veramente un mostro».Come detto, proprio De Sa Almeida ha firmato due dei gol in occasione del pareggio con la Lazio, insieme ad un'altra doppietta, quella di Tirana. Nel fine settimana ha invece giocato anche l'Under 17 di Daniele Ferri, che è stata sconfitta 7-5 in trasferta dal Balduina Sporting Club. Per gli amarantocelesti doppietta di Renzi, condita dai gol di Fiungo, Seferi e Boria.