RIETI - Il Real Rieti cerca portieri per il settore giovanile ed ha organizzato, per oggi, una seconda giornata di stage per selezionarli. Potranno prendere parte allo stage tutti i portieri nati tra il 2002 ed il 2004, che verranno visionati da Andrea Gastaldo, preparatore dei portieri della serie A e Fabio Stentella, preparatore del settore giovanile. Oltre alla presenza dei due preparatori dei portieri ci sarà ovviamente anche quella di Marco Abati, allenatore delle squadre Under19 e Juniores d’Elite. L’appuntamento, per tutti i partecipanti, è fissato per le ore 19 al PalaMalfatti, con la società che ha invitato i partecipanti, minorenni, ad essere accompagnati dai genitori e munirsi di nulla osta se vincolati ad un’altra società.



Dopo la due giorni di stage degli scorsi 31 maggio e 1° giugno, ne arriva quindi una terza, stavolta dedicata solo ai portieri: «Cerchiamo ragazzi di qualità – spiega proprio Andrea Gastaldo - credo che questa sia l’età giusta per capire le potenzialità e la predisposizione al lavoro. Vogliamo dei portieri che siano pronti per la serie A, ovviamente dopo aver fatto un percorso all’interno del settore giovanile. Oltre alle esercitazioni a carattere tecnico, parleremo con loro anche per capirne la predisposizione al lavoro e la volontà di intraprendere comunque un percorso importante, visto che comunque dovranno affrontare un campionato nazionale».

