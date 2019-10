COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Kaos Mantova

Arbitri

ALTRE GARE, IV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il big match che non ti aspetti. Questa sera alle 20.30 il Real Rieti ospita al PalaMalfatti il Kaos Mantova, una delle capolista del campionato di serie A. Dopo il doppio successo contro Colormax Pescara e Genova gli amarantocelesti sono chiamati a confermarsi ancora, anche se di fronte c'è la vera sorpresa di questo avvio di campionato.Nelle prime tre gare il Mantova ha conquistato 7 punti, vincendo entrambe le gare casalinghe contro Came Dosson e Signor Prestito CMB e, nell'unica gara esterna, ha strappato un 4-4 sul campo dei campioni d'Italia del Pesaro. Real senza Ramon, espulso ad Asti contro il Genova, mentre da valutare Jeffe, inserito nell'elenco dei convocati.Il Mantova abbina alcuni giovani interessanti a giocatori di classe assoluta come Dimas, Parrel e Cabeca, anche se Milella dovrà fare a meno di Sapori. Il portiere è stato espulso contro il Signor Prestito: al suo posto il classe '98 Prado. Con una vittoria il Real centrerebbe il sorpasso in classifica, ma l'imprwssione è che bisognerà fare qualcosa in più rispetto alle prime tre gare di campionato, perché il Mantova ha qualità per punire eventuali passaggi a vuoto.Chi si aspetta risposte è anche il patron amarantoceleste Roberto Pietropaoli: «Il Kaos Mantova è una delle tre formazioni attualmente imbattute, ha un organico importante, giocatori di spessore e di sostanza, in grado di mettere in difficoltà chiunque. Per noi sarà il primo vero banco di prova, una sorta di esame di maturità che speriamo di poter superare a pieni voti. Cosa mi aspetto? Un’ulteriore crescita rispetto alle ultime uscite, perché ha la consapevolezza di ciò che valiamo davvero, sia nei singoli, che nel collettivo».La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook Pmg Sport Fursal.: Micoli, Moura, Rafael, Jeffe, Baroni, Romano, Jelovcic, Jeffe, De Luca, Fortino, Rafinha, Javi Roni, De Michelis, Relandini, Pasculli. All. Duda: Prado, Kytola, Parrel, Mateus, Dimas, Fonanello, Micheletto, Bueno, Di Guida, Vander Salas, Cabeca, Gabriel. All. Milella.: Morabito (Vercelli), Brischetto (Acireale)Signor Prestito CMB- Real Arzignano (stasera, ore 20)Feldi Eboli - Colormax Pescara (stasera, ore 20.30)Meta Catania Bricocity- Sandro Abate Avellino (stasera, ore 20.30)Todis Lido Di Ostia - Cmd Futsal Genova (domani, ore 17.30)Italservice Pesaro - Italian Coffee Petrarca Padova (domani, ore 18)Acqua&Sapone Unigross - Lynx Latina (domani, ore 18.30)Came Dosson - Cybertel Aniene (domani, ore 18.30)Italservice Pesaro, Kaos Mantova e Acqua&Sapone 7Signor Prestito CMB, Sandro Abate Avellino, Lynx Latina, Real Rieti e Feldi Eboli 6Petrarca Padova, Came Dosson, Lido Di Ostia e Colormax Pescara 3Real Arzignano 1Cybertel Aniene e CDM Futsal Genova 0