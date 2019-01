IL TABELLINO

RIETI - Tutto facile per il Real Rieti, che nella prima giornata del girone di ritorno espugna il PalaGems di Roma con il risultato netto di 10-3. Tante le note da segnalare del match, tra le quali la prima doppietta in serie A di Matteo Esposito. In campo anche Pandolfi (debutto per il 2000) e Stentella, per un Real che ha visto il ritorno tra i titolari anche di Giuseppe Micoli. Troppa la differenza in campo tra le due squadre, con il Real che archivia la pratica già nel primo tempo, chiuso sul parziale di 4-0. Nella ripresa arriva anche il quinto gol, poi gli amarantoceleste si distraggono un po troppo e la Lazio trova un uno-due con un grande gol di Biscossi e poi con De Lillo.Il Real torna a macinare gioco e archivia definitivamente la pratica: sono ben quattro alla fine le doppiette dei giocatori amarantoceleste, precisamente di Esposito, Chimanguinho, Abdala e Joaozinho, doppiette condite anche dai gol di Rafinha e Nicolodi. Festuccia fa ruotare praticamente tutti gli uomini, tenendo a riposo per 40 minuti anche Kakà oltre allo squalificato Jefferson. In attesa del big match di martedì contro l'Acqua&Sapone il Real si gode il terzo posto momentaneo in attesa delle sfide di Napoli e Maritime Augusta, che devono ancora scendere in campo.«Questa era la classica partita dove serviva entrare in campo concentrati, per non complicarsi la vita – dichiara il vice allenatore Marco Abati - L’aspetto fondamentale da evidenziare stasera, vittoria a parte, è l’aver avuto la possibilità di concedere qualche minuto ai nostri ragazzi».: Espindola, Biscossi, Gedson, Rocha, Lupi, Bielousov, Vieira, Beltrano, Capponi, Priori, Chilelli, De Lillo, Ottaviani, Afilani. All. Reali: Micoli, Chimanguinho, Joaozinho, Nicolodi, Rafinha, Putano, Relandini, Esposito, Pandolfi, Stentella, De Michelis, Kakà, Abdala, Alemao. All. Festuccia: Schirripa di Reggio Calabria e Alessi di Taurianova: 0’41” Rafinha, 2’34” Joaozinho, 10’50” Chimanguinho, 12’51” Chimanguinho, 2’24”st Esposito, 4’26” Biscossi, 10’03” De Lillo, 10’58” Joaozinho, 11’33” Nicolodi, 12’31” Abdala, 12’42” Abdala, 13’08” Vieira, 17’00” Esposito: ammoniti Biscossi, Afilani e Chilelli.