RIETI - Quella contro la Lazio sarà una sfida particolare per tanti motivi: l’esordio in campionato al PalaMalfatti, le storie mai banali che racconta un derby, un derby nel derby, perché Tiziano Chilelli sfida il suo passato e anche la sua famiglia.Lunedì primo ottobre il Real sarà in campo al PalaMalfatti per sfidare la Lazio e tra i protagonisti in campo impossibile non raccontare la storia di “Titto”, soprannome di Tiziano Chilelli, il grande ex della partita, ma anche fratello di Daniele, presidente e giocatore delella Lazio: «Inutile nascondere che per me la partita ha un sapore speciale, sono il primo tifoso della Lazio e c’è mio fratello. Spero ovviamente di scendere in campo, ci tengo, ma questa ovviamente è una scelta dell’allenatore».Lazio e Real Rieti partono con obiettivi diversi, con progetti tecnici diversi, ma che partita sarà?: «Sicuramente, conoscendo Fabrizio Reali (tecnico della Lazio, ndr), loro verranno a giocarsi la partita e non a chiudersi dietro. Sono una squadra giovane che verrà a giocarsi la partita con spensieratezza ed entusiasmo».Per Tiziano Chilelli l’ambientamento al Real procede bene: «Siamo davvero un bel gruppo, dispiace per Vinicius, si è dimostrato un grande uomo e la mia speranza è quello di rivederlo presto in campo, magari con noi».Se chiediamo a Tiziano come vivrà questa settimana le idee sono abbastanza chiare: «Nessun contatto con mio fratello, fino a lunedì dopo la partita saremo avversari, quando si scende in campo non esistono questi discorsi, poi magari dopo la gara ci prenderemo un po in giro. Se segno? Sicuramente non esulto. Auguro a loro di fare una bella stagione e di raggiungere gli obiettivi che si sono dati con tranquillità. Noi siamo consapevoli del nostro valore, scenderemo in campo ogni partita dando tutto quello che abbiamo, per i nostri tifosi ma soprattutto per alzare uno dei trofei che mette in palio la prossima stagione».