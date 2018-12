© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Real, operazione amarcord. Pochi giorni fa il club amarantoceleste ha ufficializzato il ritorno di Giuseppe Micoli e, nelle ultime ore, sembra stia prendendo piede un'altra trattativa interessante. Secondo le indiscrezioni raccolte infatti Jeffe sarebbe vicinissimo al ritorno al Real Rieti.Classe 1981, Jeffe con il Real ha giocato praticamente tutto, campionato, finale scudetto, Winter Cup, Coppa Italia e Uefa Futsal Cup. Uno dei grandi ed indimenticati capitani, Jeffe avrebbe dato la sua disponibilità al ritorno. Sono tanti i fattori positivi di questa operazione che, sebbene non sia ancora ufficiale, potrebbe anche chiudersi a breve. Con il suo arrivo il Real avrebbe a disposizione due tribune, come ad inizio stagione, un aspetto che permetterebbe a Festuccia di far ruotare gli uomini, ma anche quello di avere nel gruppo un vero e proprio leader, uno di quelli che l'ambiente Real lo conosce davvero alla perfezione.Qualora la trattativa dovesse andare in porto, allora il Real ritroverebbe un grande protagonista, uno di quei giocatori che hanno lasciato un segno indelebile e che, forse, tornerebbe anche spinto dalla voglia di prendersi quello che l'Asti aveva tolto in quella favolosa finale scudetto a Teramo. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe chiudersi, cosi come il mercato del Real, che adesso ha davvero sistemato tutti i tasselli e può davvero sperare in una stagione ancor più importante.