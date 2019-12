© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La squadra femminile del Real Rieti si regala un Natale sereno grazie al successo ottenuto ieri sera sul Real Maser, nella gara valida per il recupero della nona di andata. Vittoria per 2-0 ottenuta grazie a un gol per tempo, gol realizzati da Tombesi e Mari. Un successo importante, arrivato dopo l'eliminazione in Coppa, per una squadra che sta tornando a crescere sul piano del gioco.Soddisfatto il tecnico Fabrizio Vasta, che riparte proprio da questo: «Siamo tornati a crescere sotto il profilo del gioco, era importante, creando diverse occasioni ma sbagliando altrettanto. L'unica cosa importante era conquistare i tre punti, il risultato finale non mi interessa».Di fronte un Real Maser rinforzato: «Un'ottima squadra, nel mercato di dicembre si sono rinforzati trovando un ottimo portiere che ieri ha fatto la differenza».Il successo, come detto, vale il terzo posto in classifica con una gara da recuperare, quella contro il Collesanto, la stessa squadra che ha eliminato le amarantocelesti in Coppa: «Siamo contenti di questo terzo posto, anche considerando la gara in meno, ma ora, a gennaio, dovremo ripartire col piede giusto, è importante continuare a fare bene. Ne approfitto - continua Vasta - per augurare a tutti un felice Natale».