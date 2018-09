di Mattia Esposito

RIETI - Un salto che lo ha portato dritto in serie A, a giocarsi le sue carte con i grandi del futsal italiano. Diego De Michelis, classe 1999, aveva già esordito in serie A, sia due stagioni fa, sia la scorsa, anche se per quest’anno la società ha deciso di puntare su di lui inserendolo in pianta stabile nella rosa della prima squadra. Diego De Michelis è il frutto della collaborazione sull’asse Rieti-Montebuono, ed insieme a lui c’è Davide Stentella, un altro dei prodotti migliori del settore giovanile amarantoceleste.



«Prima di tutto voglio ringraziare la società ed il patron Pietropaoli per l’opportunità che mi hanno dato – racconta Diego - sono emozioni indescrivibili per me, perché ogni giorno mi trovo a contatto con dei campioni mai visti prima. Tutto questo per me significa molto, ho capito di avere le doti per ricavarmi il mio spazio in questo mondo e che umiltà e impegno possono regalarti grandi soddisfazioni».



Vive il suo sogno Diego, e lo fa alla grande, visto che nelle prime amichevoli di questo precampionato ha fatto vedere già ottime cose: «Prima di tutto mi aspetto di fare un grande campionato anche con l’under 19, cercando di mettere in campo tutte le cose che sto imparando in prima squadra, dove cercherò di ritagliarmi il mio spazio».



Il confronto con i grandi non lo spaventa, anzi: «Il Real ha una squadra piena di campioni, non riesco a trovarne qualcuno meno forte, e questo ti dà il vantaggio di poter rubare con gli occhi per migliorare costantemente».



Nonostante ci sia ancora tanta strada da fare, per Diego, tutto questo, è un sogno diventato realtà, arrivato in una disciplina che ha scoperto circa cinque anni fa: «Il futsal è uno sport fantastico che ti dà emozioni incredibili, questo direi ad un ragazzo che vuole avvicinarsi a questa disciplina. Nonostante sia più facile sfondare rispetto al calcio, tutto va vissuto con umiltà e sacrificio, senza spavalderia. Ci tengo a ringraziare tutti i giocatori della prima squadra, perché all’inizio per me è stato difficile anche solo chiamare un pallone in allenamento, con il loro aiuto adesso è tutto più facile. Campioni così devono essere d’esempio per me e per tutti».

Venerd├Č 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA