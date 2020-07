Rieti, il baby reatino Francesco Bucci promosso nel gruppo della prima squadra del Real: «Grande gioia»

RIETI - Un altro giovane reatino approda nel Real Rieti. Si tratta del laterale classe 2002 Francesco Bucci, che nella stagione 2020/2021 sarà in pianta stabile con la prima squadra. Bucci è indubbiamente uno dei prodotti più interessanti del vivaio amarantoceleste, e già con la maglia dell'Under 19 ha messo in mostra qualità su cui il Real proverà a lavorare. Dopo Pandolfi è il secondo Under che si è guadagnato il passaggio in prima squadra.

«Sono veramente felice di far parte del gruppo di giocatori della serie A - ha detto Francesco ai microfoni del club - mi auguro di vivere una stagione ricca di emozioni».

Il giovane reatino ha già esordito nella massima serie nella stagione da poco conclusa, ma avere l'opportunità di confrontarsi quotidiamente con i campioni della prima squadra sarà per lui motivo di responsabilità e di crescita. Tenuto conto anche della conferma di Romano, il Real continua sulla linea di puntare sui suoi giovani, ma soprattutto su ragazzi reatini pronti a far valere grande senso di appartenenza.

