RIETI - Dopo due sconfitte consecutive il Real Rieti torna al successo. Gli amarantocelesti piegano a fatica, ma con orgoglilo, un ottimo Signor Prestito, che resta sempre abbondantemente in partita al PalaMalfatti.



Sono gli ospiti, praticamente subito, a trovare il vantaggio con Pulvirenti, bravo a freddare l'esordiente Tondi. Serve una scintilla al Real Rieti, che trova il pareggio poco dopo su calcio di rigore per fallo di Weber su Rafael: dal dischetto si presenta Fortino, che fa 1-1. Il pareggio però è una illusione, perché Sanchez si inventa un gol pazzesco al volo per il 2-1. Il Real però non crolla e prima dell'intervallo pareggia e mette la freccia: prima Fortino chiude uno schema perfetto su calcio di punizione, poi Tobe rimedia un rosso molto dubbio e, in superiorità numerica, il Real passa avanti con Rafael, chiudendo il primo tempo sul 3-2.

La ripresa è scoppiettante e ricca di colpi di scena: pareggia i conti Vizonan, che di testa batte un comunque ottimo Tondi all'esordio, scrivendo il 3-3. Il Real accusa il colpo, almeno fino a quando Javi Roni non si inventa una grande giocata a disorientare l'avversario e, di punta, a battere l'uscita di Weber per il 4-3. Gli ospiti inseriscono il portiere di movimento, ma il gol lo trova il Real con Rafael, che scrive il 5-3. Le emozioni al PalaMalfatti non sono finite, perché arriva quasi immediato il gol di Caruso per il 5-4. Il Signor Prestito insiste ma De Luca, dalla sua metà campo, regala tre punti importantissimi al Real.

IL COMMENTO

Nel post gara a parlare è proprio Massimo De Luca: «Una bella reazione di gruppo, con grande voglia, dopo due sconfitte consecutive e la brutta prova a Pesaro. Vittoria importante, dobbiamo continuare a lavorare per ritrovare la strada giusta».

IL TABELLINO

Real Rieti: Tondi, Ramon, Fortino, Rafinha Rizzi, De Luca, Matticari, Romano, Jeffe, Javi Roni, Rafinha Novaes, De Michelis, Jelovcic, Tornatore, Relandini. All. Cundari

Signor Prestito: Weber, Tobe, Pulvirenti, Sanchez, Vega, Petragallo, Mancusi, Zancanaro, Linhares, Caruso, Vizonan, Restaino, Ciampitti, Nucera. All. Scarpitti

Arbitri: Lorenzo Di Guilmi (Vasto), Luca Petrillo (Catanzaro)

Marcatori: 0'59'' p.t. Pulvirenti (SP), 5'02'' rig. Fortino (R), 13'04'' Sanchez (SP), 16'08'' Fortino (R), 18'24'' Rafinha Novaes (R), 2'27'' s.t. Vizonan (SP), 14'04'' Javi Roni (R), 17'46'' Rafinha Novaes (R), 18'03'' Caruso (SP), 18'57'' De Luca (R)

Note: espulso al 17'18'' del p.t. Tobe (SP) per somma di ammonizioni; ammoniti Weber (SP), Ramon (R), Tobe (SP), Fortino (R), Jelovcic (R), Javi Roni (R), Jeffe (R)

