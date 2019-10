MICOLI 5.5

MOURA 5,5

RAFAEL 5,5

RAMON 6,5

RAFINHA RIZZI 5,5

FORTINO 6,5

ROMANO 6,5

BARONI 5,5

DE LUCA 5,5

JAVI RONI 6,5

JELOVCIC 5

DUDA 6

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Futsal Genova e Real Rieti, valido per la terza giornata di campionato. Il migliore è Ramon, prima gioia per Javi Roni e Romano.Il suo voto è una media tra il 4.5 del primo tempo e il 6.5 del secondo. Sul gol del momentaneo 2-2 ha delle responsabilità, poi però nella ripresa si riscatta con un paio di super parate.Ancora non brillantissimo in entrambe le fasi anche se si vedono segnali di crescita.A volte è poco intraprendente, quando accelera dimostra quello che è in grado di fare, ma è impreciso nella finalizzazione. Spuntato.Il suo voto sarebbe potuto essere più alto. Inizia spaccando il palo, poi fa doppietta su tiro libero, quando punta in uno contro uno fa male, però il primo giallo è ingenuo, troppo severi gli arbitri in occasione dell'espulsione. In questo momento è imprescindibile, la sua assenza con il Mantova peserà tantissimo.Al rientro dopo l'infortunio, quindi normale che non sia al top, nel secondo tempo ha un paio di buone chance ma non le concretizza. Il Real ha bisogno della sua fisicità, recuperarlo al top sarà fondamentale.A tratti non è esplosivo, dal punto di vista fisico deve crescere. Nel secondo tempo però ha il merito di chiudere la partita con una doppietta: è il terzo gol nelle ultime due gare.Secondo gol in serie A, primo con la maglia del Real Rieti. Già contro il Pescara era entrato con piglio giusto e infatti Duda lo premia facendogli scalare le rotazioni. Gol e buone cose per lui, conferma di poterci stare alla grande.Anche lui ha voglia di dimostrare tanto, a volte eccede nelle giocate e si incarta un po'. Ragazzo che comunque si rivelerà importante per le rotazioni.Meno brillante delle altre gare, ma è uno di quei giocatori che alla fine, come si dice, portano sempre la pagnotta a casa. Prestazione non entusiasmante ma sostanzialmente ordinata.Il ragazzo ha stoffa. Classe 2001, trova il primo gol in Italia, non difficile, ma di presenza. Ha mezzi fisici importanti, può solo che migliorare ancora.Il peggiore nella gara di ieri, ma lo si può capire. Due amichevoli con la nazionale, la partita di venerdì scorso contro il Pescara e quella in arrivo contro il Mantova, tutto in meno di due settimane. Ci sta che accusi un po' il colpo.La squadra, a tratti, gioca molto bene. Per sua stessa ammissione però sbaglia troppi gol, ed è difficile dargli torto. Aggiungiamo però che quando passa in vantaggio abbassa troppo il quoziente di attenzione e di intensità, subendo troppi gol. Su questo bisognerà lavorare in fretta per farsi trovare pronti quando il calendario metterà di fronte partite dal quoziente di difficoltà più elevato.