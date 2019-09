© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È il giorno del memorial "Stanislao Pietropaoli" giunto alla sua ottava edizione. L'ultimo test amichevole per il Real Rieti, che alle 17.30 riceve il Todis Lido Di Ostia al PalaMalfatti. Organizzato in ricordo del padre del patron Roberto, il memorial Stanislao Pietropaoli è tradizione che si rinnova, un appuntamento che precede sempre di una settimana l'inizio della stagione ufficiale. Nel corso degli anni l'evento ha spesso cambiato formula, e quest'anno prevederà una sola gara proprio contro il Lido Di Ostia. Sarà la prima volta da ex per Matteo Esposito, che dopo una vita intera al Real Rieti ha iniziato una nuova avventura. Il laterale dovrebbe aver recuperato da in piccolo acciacco alla caviglia che, nei giorni scorsi, gli aveva fatto saltare l'amichevole contro la Cybertel Aniene, ed oggi dovrebbe essere in campo.Nei giorni scorsi Matranga, tecnico del Todis Lido Di Ostia, aveva detto di aver voluto fortemente questa amichevole «per confrontarsi con una delle squadre che sarà protagonista del campionato e capire quanto lavoro c'è ancora da fare». In occasione della presentazione ufficiale della squadra, che si è svolta ieri in Comune, Duda ha invece tracciato la strada: «I risultati nel precampionato non sono stati esaltanti, ma la priorità è creare i giusti meccanismi per arrivare pronti all'esordio in campionato, le amichevoli servono a questo».Al termine della gara, oltre al consueto buffet offerto dalla società, verranno anche presentate tutte le altre squadre del Real Rieti: Under 19, Under 17, Femminile, Special Olimpics più il progetto della scuola futsal, che ieri è stata protagonista con il secondo "open day". Il memorial sarà anche l'occasione dell'esordio delle nuove maglie da gioco, già viste ieri sempre in occasione della presentazione.Il Memorial "Stanislao Pietropaoli" è indubbiamente uno dei momenti più attesi e sentiti del precampionato amarantoceleste, che ha accompagnato l'evoluzione di un Real Rieti e di un PalaMalfatti diventati oramai due grandi certezze del futsal italiano.