RIETI - Si alza il sipario sulla stagione del settore giovanile del Real Rieti che, tra sabato 20 e domenica 21 ottobre, vedrà le tre formazioni confrontarsi con avversari di assoluto livello.Il tecnico dell’Under 19 e dell’Under 17 Marco Abati, presenta così la prima apparizione dei tre quintetti: «Sarà una stagione intensa, impegnativa, nel corso della quale dovremo essere bravi a stare sempre sul pezzo perché nel caso dell’Under 17 e dell’Under 15, per esempio, iniziamo un percorso nuovo e dire oggi, a bocce ferme, se il girone nei quali sono stati inseriti i nostri ragazzi hanno più o meno valore è complicato, perché per alcune formazione potrebbe trattarsi di un secondo anno, per altre di un esordio. La cosa fondamentale è dare il massimo supporto ai ragazzi, farli sentire a casa e infondergli quelle sicurezze necessarie per accrescere il loro rendimento giorno dopo giorno. Faccio un “in bocca al lupo” a tutti, nella speranza di ritrovarci qui, a fine stagione, con la possibilità di trarre un consuntivo positivo: starebbe a significare che sia lo staff, che i ragazzi, nonché la società hanno saputo lavorare nella direzione giusta. A contrario, cercheremo di aggiustare il tiro e focalizzare l’attenzione laddove servirà».- Real Rieti.Atletico New Team: domenica 21 ottobre (PalaMalfatti ore 11)- L’Airone A.R.L.-Real Rieti: domenica 21 ottobre (Centro Sportivo L’Airone – Roma ore 11)- Real Rieti-Virtus San Giustino: sabato 20 ottobre (Centro Sportivo “Sara Mannucci”, Montebuono ore 18).