LA I GIORNATA

RIETI - Il primo passo verso la cavalcata tricolore, e non solo. Sarà un reatino ad inaugurare la nuova serie A di futsal, che prenderà il via questa sera.Andrea Romano e il suo Civitella Colormax partono col botto: subito la sfida ai campioni d'Italia dell'Acqua&Sapone. La matricola contro la detentrice del titolo, anche quest'anno la favorita per la vittoria tricolore. Al PalaSantaFilomena di Chieti (ore 20.30) si svolgerà quindi il primo atto di una stagione che ci dà davvero tanti spunti. Sono almeno quattro le squadre che partono con grandi ambizioni, e tra queste c'è il Real Rieti, che però è davvero in buona compagnia. La prima giornata proseguirà poi domani, con altre tre sfide.Al PalaDirceu di Eboli una rinnovata Feldi attende la corazzata Maritime (20.45) degli ex Dalcin, Zanchetta, Crema e Bissoni. Allo stesso orario altre due gare: il Meta Catania, neopromossa, inaugura la sua stagione contro la Came Dosson, che pochi giorni fa è stata sconfitta dal Napoli nella gara di spareggio per l'accesso alla Supercoppa.Sempre domani e sempre alle 20.45 è il momento di un'altra grande favorita: l'Italservice Pesaro di Fulvio Colini, che davanti al suo pubblico riceve un Latina giovane e con alcuni giocatori da tenere in grande considerazione. Proprio il Napoli di David Marin sarà invece protagonista sabato sera contro l'Arzigjano, altra neopromossa, e squadra che parte con l'obiettivo della salvezza.La prima giornata la chiuderà proprio il Real Rieti, che lunedì, in diretta su Sportitalia (20.30) riceve la Lazio nel derby. Anche il Real, nonostante la rinuncia a Vinicius, è una delle squadre più attrezzate di questo campionato, e avrà il compito di partire subito bene al cospetto di una Lazio stracolma di giovani e che punta ad una salvezza tranquilla. Dodici squadre al via, tantissimi giocatori di livello mandale in campo ed un Real che mai come quest'anno sa di essere grande.Stasera ore 20.30Acqua&Sapone Unifross - Civitella ColormaxDomani, ore 20.30Feldi Eboli - Maritime AugustaMeta Catania - Came DossonItalservice Pesaro - LatinaSabato, ore 18.30Arzignano- Lollo Caffè NapoliLunedì, ore 20.30Real Rieti - Lazio (diretta Sportitalia)