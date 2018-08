di Mattia Esposito

RIETI - Un'eredità pesante, ma anche un vanto, una investitura importante. Rafael Rizzi Rafinha è diventato da pochi giorni, il nuovo capitano del Real Rieti, raccogliendo l'eredità di due big come Jeffe e Corsini. Arrivato a Rieti quasi in punta di piedi, Rafinha si è dimostrato, col tempo, uno dei centrali più forti e di personalità dell'intero campionato. Nella sua prima stagione in amarantoceleste ha vinto una Winter Cup e ha giocato una finale scudetto, diventando un punto fermo anche per la società, che quest'anno gli ha concesso anche questo importante compito.



«Sono molto contento per lopportunità che mi hanno dato - racconta proprio Rafinha - so che avrò maggiori responsabilità, soprattutto in una squadra che ha l'ambizione di vincere tutte le partite. Sono pronto a prendermi questa responsabilità: Jeffe e Corsini mi hanno insegnato tanto, darò sempre il massimo per questi colori e in questa città che mi ha accolto benissimo sin dal primo giorno».



Le responsabilità non spaventano il centrale classe 1993: «Penso che un buon capitano debba essere da esempio dentro e fuori dal campo, deve essere un leader, un punto di riferimento per tutta la squadra. Un capitano deve capire quando è il momento giusto di parlare, di fare determinate cose. L'aspetto principale è dare ai compagni l'obiettivo di crederci sempre, e che la squadra è più importante del singolo. Cè un detto che recita: Un giocatore solo può vincere una partita, ma la squadra vince il campionato».



Già, vincere il campionato, uno degli obiettivi che proverà ad inseguire il Real nella prossima stagione: «Ho grandi aspettative da questa stagione perché la società ha allestito una squadra fortissima. Eravamo forti anche negli anni passati, però ora abbiamo una rosa più lunga e giocatori abituati a vincere. Abbiamo grandi obiettivi da raggiungere insieme, c'è voglia di scrivere il nostro nome nella storia di questo club».



Proprio a proposito dei compagni di squadra, Rafinha fa il punto anche sull'ambientamento dei nuovi: «Il rapporto con i nuovi è già buonissimo, qualcuno lo conoscevo già, altri li abbiamo affrontati da avversari. Per quello che ho visto fino ad ora abbiamo davvero un bel gruppo. Ai tifosi non posso garantire trofei, ma che onoreremo la maglia e la grinta non mancherà mai». Parola di capitano.

