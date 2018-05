di Mattia Esposito

RIETI - Si sono disputate ieri al PalaMalfatti le finali della prima edizione del campionato Opes di Rieti di fronte ad una buona cornice di pubblico ed alla presenza del sindaco Antonio Cicchetti e del consigliere con delega allo sport Roberto Donati.



Alle 21 la finale per il terzo posto, che ha visto la vittoria del Bonobo Villa Reatina per 6-5 contro Goldbet Campoloniano, una Goldbet letteralmente trascinata da Di Lorenzo, autore di 5 gol. La partita è stata però macchiata da una rissa scoppiata durante il secondo tempo, con la situazione tornata alla normalità dopo diversi minuti. Bella e all’insegna del fair play invece la finale per il primo posto, decisamente di buon livello, tra Paris San Gennar e Arte Di Apicius. Proprio il Paris San Gennar si è imposto con il risultato finale di 3-1.



Dopo le finali via alle premiazioni, proprio alla presenza del Sindaco Cicchetti, del Consigliere Donati e del vice allenatore del Real Rieti David Festuccia. Premiate tutte le squadre partecipanti, miglior giocatore della finale a Manuel D’Annibale, migliori portieri a Diego Colasanti e Valerio De Angelis, capocannoniere regular season Jhonatan Eleuteri, premio Fair Play ai Disperati Senza Pantaloncini. Le prime due classificate accedono alla fase nazionale.



LE DUE FINALI

Finale 3° posto: Goldbet Campoloniano – Bonobo Villa Reatina 5-6

Finale 1° posto: L’Arte di Apicius – Paris San Gennar 1-3

Cenfi (A), Tubotti, D’Annibale, Patacchiola (P)



PREMI INDIVIDUALI

Migliori Portieri: Valerio De Angelis, Diego Colasanti

Miglior Giocatore della finale: Manuel D’Annibale

Capocannoniere regular season: Jonathan Eleuteri



PREMI DI SQUADRA

Premio Fair Play : I Disperati Senza Pantaloncini

3 classificata: Bonobo Villa Reatina

2 classificata: L’Arte di Apicius

1 classificata: Paris San Gennar

Luned├Č 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:18



