RIETI - Sarà il PalaMalfatti di Rieti a fare da cornice alle finali della prima edizione del torneo Opes di Rieti. L'appuntamento è per domani: alle 21 si parte con la finale per il terzo posto, a seguire toccherà invece a quella per il titolo. Per il terzo posto saranno in campo ovviamente le due squadre che sono state eliminate in semifinale, ovvero Goldbet Campoloniano e Bonobo Villa Reatina. La finalissima, prevista invece alle 22 vedrà affrontarsi Paris San Gennar e Arte di Apicius. Oltre al titolo di squadra verranno anche assegnati i trofei individuali, come miglior portiere e capocannoniere. Questo il programma completo:



LE FINALI

Ore 21, finale 3-4 posto: Goldbet – Bonobo Villa Reatina

Ore 22, finale 1-2 posto: Paris San Gennar – l’Arte di Apicius











Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:58



