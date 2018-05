di Mattia Esposito

RIETI - Si sono giocate le gare di ritorno delle semifinali della prima edizione del campionato Opes di Rieti, gare di ritorno che hanno di fatto confermato quanto era successo all’andata. Saranno Paris San Gennar e Apicius a giocarsi la finalissima domenica 27 maggio al PalaMalfatti, mentre le due sconfitte saranno in campo per conquistare il terzo posto. Dopo la vittoria per 5-0 all’andata il Paris San Gennar impatta 4-4 in trasferta contro il Goldbet, staccando un biglietto per la finale. L’Arte di Apicius aveva invece ottenuto un successo per 5-4 nell’andata contro il Bonobo, confermando il successo anche al ritorno con il risultato finale di 4-3. Come detto le finali si giocheranno il 27 maggio al PalaMalfatti: alle 21 quella per il terzo posto tra Goldbet e Bonobo Villa Reatina, a seguire la finalissima tra Paris San Gennar e Arte di Apicius. Il tutto nella cornice del PalaMalfatti di Rieti.



RISULTATI SEMIFINALI DI RITORNO

Goldbet – Paris San Gennar 4-4 (andata 0-5)

L’Arte di Apicius – Bonobo Villa Reatina 4-3 (andata 5-4)



FINALI, DOMENICA 27 MAGGIO, PALAMALFATTI DI RIETI

Ore 21, finale 3-4 posto: Goldbet – Bonobo Villa Reatina

Ore 22, finale 1-2 posto: Paris San Gennar – l’Arte di Apicius

