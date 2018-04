di Mattia Esposito

RIETI - Nona ed ultima giornata del girone di ritorno nel campionato Opes di Rieti. Sono ben tre le partite assegnate “a tavolino” in questo turno. La prima è quella del Paris San Gennar, che si prende i tre punti contro il Piazza Tevere, stesso discorso anche per I Disperati Senza Pantaloncini contro il Bonobo Villa Reatina e Arte di Apicius contro lo Stock City. Vittoria esterna invece del Goldbet, che batte 6-5 Trattoria Pizzeria Da Ciccio. Pareggio ricco di gol nella sfida tra Balilla e Cittaducale, che si chiude sul 5-5. A breve verranno diramati tutti gli accoppiamenti della seconda fase, quella ad eliminazione diretta.



RISULTATI E MARCATORI, IX DI RITORNO

Piazza Tevere – Paris San Gennar 0-6

I Disperati Senza Pantaloncini – Bonobo Villa Reatina 6-0

Pizzeria Trattoria Da Ciccio – Golbet 5-6

2 Fantacci, Biagini, Tittoni, Bufalino (P), 2 Tiengo, 2 Rossi, 2 De Gennaro (G)

Arte Di Apicius – Stock City 6-0

Balilla – Cittaducale 5-5

Gasparini, Ciogli, Bucci, Colasanti, Renzi (B), 2 Pirri, Mancini, Martella, Ventimiglio (C)



CLASSIFICA

Paris San Gennar 45

Arte Di Apicius 44

Bonobo Villa Reatina 38

Goldbet 31

Cittaducale 27

Balilla 24

Pizzeria Trattoria Da Ciccio 21

Stock City 20

Piazza Tevere 7

Disperati Senza Pantaloncini 4

Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:34



