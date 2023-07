Il New Real Rieti rafforza la società e prepara la serie B: ottenuto il PalaMalfatti, si cerca lo straniero

RIETI - Il New Real Rieti è ufficialmente in Serie B. Nelle scorse ore il club amarantoceleste, neopromosso nella categoria, ha ottenuto il via libera da parte della CoViSoD ed è quindi nel novero delle squadre che prenderanno parte al quarto campionato nazionale. C'è da attendere per conoscere il girone di appartenenza, un aspetto che dipenderà anche dall'assetto completo delle squadre che avranno completato con successo l'iter di iscrizione. Intanto però novità importanti si registrano in società: nei giorni scorsi si è infatti materializzata l'uscita di scena di Andrea Pitoni, almeno per ciò che riguarda la carica di presidente, che sarà ricoperta da Fabio Figorilli. Le novità non sono tutte racchiuse qui, visto che la società ha annunciato l'ingresso dell'imprenditore reatino Riccardo Severoni, che ricoprirà la carica di presidente onorario nonché responsabile del marketing e management aziendale .

«Sono entusiasta per aver preso questo incarico - dice Figorilli -, ma sarà una società "collegiale" e allargata, perché coinvolgeremo anche altre figure. Voglio ringraziare la presidentessa della Provincia Cuneo e l'assessore Ramacogi che ci hanno permesso di avere a disposizione il PalaMalfatti nella prossima stagione.

Ora, dopo il via libera della CoViSoD, attendiamo di capire in quale girone giocheremo».

Per quanto riguarda proprio il PalaMalfatti, si attende il via libera della commissione di Pubblico Spettacolo per capire se le gare potranno essere disputate in presenza di pubblico. Nel frattempo queste settimane sono state utili anche per comporre la rosa per la prossima stagione.

Si ripartirà ovviamente dalla guida tecnica di David Festuccia, ma più in generale da un gruppo che confermerà molte delle pedine che sono state protagoniste della vittoria dei playoff: il nuovo regolamento prevede infatti che in Serie B si potrà schierare solamente un giocatore straniero. Barbera, Bucci, Martinelli e Scappa saranno sicuramente i pilastri da cui ripartire, mentre si va verso l'inserimento del pivot Jacopo Paulucci, ex Spes Poggio Fidoni, Real Fabrica e Mirafin. Ancora da individuare invece lo straniero, che non sarà sicuramente tra quelli avuti in rosa nella passata stagione. Una scelta che tutte le squadre del campionato dovranno ponderare con grande cura, visto che lo slot a disposizione, come detto, è solamente uno. Intanto il primo grande ostacolo è stato superato: il New Real Rieti giocherà in serie B e lo farà al PalaMalfatti.