© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto pronto l’inizio della stagione di C2 di calcio a 5. Msg Rieti e Cures si apprestano ad affrontare il secondo campionato regionale e domani, sabato 21 settembre, saranno impegnate nell’andata del primo turno di Coppa Lazio. Il Msg Rieti se la vedrà in trasferta contro la Pisana. Mentre il Cures attende l’Atletico Lodigiani.La formazione del presidente Peverato sarà ospite della Pisana (ore 15, arbitro Scagnetto di Roma 2). Una sfida non semplice perché i romani sono una formazione esperta, ma i reatini voglio partire col piede giusto mettendo a frutto l’entusiasmo portato dal rinnovamento societario e dal mercato estivo.Discorso simile per il Cures che ha scelto come nuovo tecnico Fabio Luciani. I Sabini se la vedranno in casa con l’Atletico Lodigiani (PalaRinalduzzi di Montopoli, ore 15, arbitro Bordoni di Rieti). La società del presidente Mattia Ponzani non vuole ripetere gli errori che hanno portato a giocarsi il playout la scorsa stagione, per questo in estate sono arrivati giocatori esperti e di sicuro affidamento, la partita di domani può dare quell’entusiasmo in vista dell’inizio del campionato. «Domani finalmente inizierà la stagione - dice il ds del Cures Carlo Alberto D’Attilio - giochiamo la prima di coppa in casa è importante partire con il piede giusto non conosciamo la lodigiani anche se di solito è una bella società. Sarà sicuramente una bella partita».