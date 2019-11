UNDER 21

ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Un mezzo sorriso per Msg Rieti che nella settima giornata di C2 pareggia in casa contro il Casalbertone. Portano a casa un punto i reatini nella gara casalinga contro il Casalbertone: finisce 2-2 grazie alle reti di Gouaiche e Bruni. Un punto che sposta poco la classifica: i reatini si trovano a quota 10 punti in nona posizione. «Partita ben giocata contro un avversario ostico – dice il tecnico Mirko Falilò – avevo chiesto ai ragazzi una prestazione prima del risultato. Devo dire che da questo punto di vista mi hanno accontentato, hanno lottato su ogni pallone per tutta la partita. Commettiamo ancora qualche ingenuità che ci costa cara, ma siamo sulla buona strada. Ringrazio i ragazzi per l'impegno che mettono settimanalmente negli allenamenti e sono convito che i miglioramenti si vedranno a breve. La squadra è forte, decisamente più forte della posizione di classifica che occupa attualmente».Arriva la prima sconfitta stagionale per la formazione Under 21. I reatini vengono fermati per 6-2 sul campo del San Raimondo, a nulla servono le due reti di Pirri. «Partita nettamente a favore loro – dice il ds Giuseppe Venice - chiusa in vantaggio per la squadra di casa nella prima metà del match, nella ripresa lo stesso copione del primo tempo. Complimenti a loro, incassiamo il colpo e ripartiamo dagli errori commessi oggi, per affrontare la prossima partita con un piglio diverso».Cures- L'Airone 1-2Epiro – Bracelli 2-1Gap – Valentia 5-4Lositana – Nazareth 3-3Tc Parioli – PGS Santa Gemma 2-3Futsal Settecamini – San Vincenzo De Paoli 2-5Pgs Santa Gemma 21Valentia 16Nazareth 13Casalbertone, Gap, San Vincenzo de Paoli 12Msg Rieti 10Lositana 7Tc Parioli, L'Airone 6Bracelli 1Futsal Settecamini 0