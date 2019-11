UNDER 21

ALTRI RISULTATI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una vittoria e una sconfitta per Msg Rieti che sabato ha espugnato il campo del Bracelli nella sesta giornata di C2 mentre ieri sera è caduto in casa del San Vincenzo De Paoli nel recupero della quarta giornata. Contro il Bracelli è arrivata una vittoria di misura per 4-3 grazie alle reti di Pirri (doppietta), Serilli e Fabrizi. Ieri sera, contro il San Vincenzo De Paoli, è arrivato un pesante ko per 8-2. Dopo un buon primo tempo chiuso sotto 1-0, nella ripresa i ragazzi di Faliló crollano sotto i colpi dei padroni di casa.«Sulla partita di sabato posso dire che pur non giocando bene come questa squadra potrebbe fare abbiamo creato molte palle gol - racconta il tecnico Mirko Faliló - che solo nel secondo tempo siamo riusciti a concretizzare perché siamo stati più determinati. Ieri sera siamo scesi in campo convinti di fare bene, abbiamo giocato un buon primo tempo chiuso immeritatamente in svantaggio perché abbiamo preso gol sull’unica nostra disattenzione. Nella ripresa invece gli avversari sono stati letali in fase realizzativa mentre noi abbiamo sbagliato molto sotto porta e questo alla fine lo paghi. Sono amareggiato perché i tre punti ci avrebbero rilanciato in classifica, dobbiamo lavorare con maggior impegno e sacrificio».Arriva ancora una vittoria per la formazione under 21 che invece domina per 10-1 il campo del San Vincenzo de Paoli restando in vetta al girone C a punteggio pieno. In rete Gouaiche con quattro reti, Rosi, Parnescu, Centogambe e Isljami. «Partita senza storia - dice il ds Giuseppe Venice - troppa differenza fisica e tattica tra le 2 squadre. Chiusa sul 4-0 la prima parte del match,abbiamo cominciato la ripresa con lo stesso ritmo del primo tempo. Sugli scudi Rosi Alper i gol e assist e Parnescu per l’eurogol da posizione impossibile. Complimenti anche a loro che nonostante il divario tecnico,non hanno mai smesso di giocarsela. Bravi tutti».San Vincenzo-Gap 1-7Nazareth- Settecamini 5-4Parioli- Lositana 1-0Valentia- Epiro 3-2Casalbertone- Cures 5-0Pgs Santa Gemma- L’Airone 4-1Pgs Santa Gemma 18Valentia 16Cures, Nazareth 12Gap, Msg Rieti, Epiro 9Casalbertone 8Tc Parioli, San Vincenzo De Paoli, Lositana 6L’Airone 3Bracelli 1Settecamini 0