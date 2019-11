© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una vittoria e una sconfitta nel weekend dell’ MSG Rieti. Sconfitta interna (4-5) per la formazione del neo tecnico Faliló sul campo del Polo Didattico contro il Valentia nella quarta giornata di C2. In rete Persico, Bruni, Serilli e De Angelis. I gialloneri hanno dimostrato di potersela giocare alla pari contro la prima della classe e la prestazione lascia buoni segnali in vista del futuro. «Partita dai due volti - racconta il tecnico Mirko Faliló - primo tempo bloccato che finisce sullo 0-0, secondo tempo scoppiettante ricco di reti. Nei momenti chiave della partita saremmo dovuti essere più determinati, lucidi e smaliziati. Il Valentia ha mostrato più di noi queste caratteristiche ed ha portato a casa i tre punti. Probabilmente un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma questo deve servirci da lezione in vista delle partite future. Adesso sotto con il lavoro, sono sicuro che la squadra ha un ottimo potenziale e riusciremo a dimostrarlo. Il lavoro è l’unica via, la partita è lo specchio di come ci si allena. Sono estremamente fiducioso per il futuro. Faccio i complimenti agli avversari per la correttezza mostrata in campo».Arriva una vittoria invece per la formazione Under 21 che si impone per 8-6 in casa della Spes Poggio Fidoni in un derby tutto reatino. Protagonista di giornata Abdul Gouaiche con 6 reti, a segno anche Alessandro Rosi e Isljami Samir. «Partita sempre equilibrata ma chiusa sul 1-4 per noi nel primo tempo - dice Giuseppe Venice, ds del Msg - Loro con un moto d'orgoglio hanno recuperato fino al 4-4 grazie a delle decisioni alquanto discutibili da parte del direttore di gara, ma tecnicamente e fisicamente l'abbiamo chiusa a 5 minuti dalla fine amministrando il doppio vantaggio. Sugli scudi Gouaiche autore di 6 gol e Mezzetti, il nostro portiere che ha chiuso la porta in almeno 6 occasioni. Ci godiamo la vetta con la testa proiettata alla prossima partita».