LA ROSA

Portieri

Centrali

Laterali

Pivot

Universali

Ultimo aggiornamento: 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto pronto per l'inizio della stagione del nuovo Msg Rieti calcio a 5, che disputerà il campionato di C2. Lunedì 2 settembre ci sarà lo start della stagione 2019/20 agli ordini di mister Danilo Valloni. A coadiuvare il tecnico ci sarà Alessandro Petrangeli come vice e il preparatore dei portieri Roberto Mancini.Il luogo per la prima settimana di preparazione è il “Centro Sportivo Vania Massari” di Leonessa. La sei giorni di lavoro si concluderà con un’amichevole in famiglia tra la prima squadra e l’Under 21 di mister D’Orazio. La seconda amichevole al momento confermata è quella di mercoledì 11 settembre, quando alle 19.30 i gialloneri affronteranno in trasferta l’Atletico 2000 C5, compagine romana di serie C1.«Manca davvero poco al 2 settembre, quando partirà ufficialmente questa nuova avventura - dichiara il presidente Massimo Peverato - La società sta facendo il massimo sotto ogni punto di vista, ci aspettiamo di essere ripagati sul campo dalla squadra in quanto non vogliamo fare un campionato anonimo».Gli fa eco il dirigente Angelo Sestili: «Sono veramente soddisfatto di quello che stiamo facendo visto che siamo partiti praticamente da zero. Speriamo che il campo ripaghi i nostri sforzi».Diego Colasanti (conf, 99)Giuseppe Nebbiai (conf, 93)Riccardo Fovi (nuovo, 91)Jacopo Persico (conf, 91)Davide Fabrizi (nuovo, 86)Davide Graziani (nuovo, 89)Simone Albuccetti (conf, 83)Giovanni Fossatelli (conf, 90)Alessandro Serilli (conf, 92)Antonello Sestili (conf,81)Amir Memishi (conf, 92)Daniele Paolucci (nuovo 92)Simone Ianni (nuovo, 99)Abdul Gouaiche (nuovo, 99)Enrico Bruni (nuovo 90)Leonardo De Angelis (conf 93)Alessio Pirri (nuovo 99)Dario Vassallo (nuovo 86)Andrea De Angelis (nuovo)Luca Cerafogli (nuovo 89)